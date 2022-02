Napoli primo in Serie A: la festa dei tifosi, scatta il coro – VIDEO (Di lunedì 28 febbraio 2022) La vittoria del Napoli contro la Lazio è stata fondamentale per la squadra di Spalletti. Ora gli azzurri sono primi a pari punti col Milan. Inoltre i rossoneri si andranno a giocare lo scontro diretto con il Napoli il 6 marzo allo stadio Diego Armando Maradona, sapendo di aver perso quello dell’andata. I due gol di Insigne e Fabian Ruiz mandano il Napoli in paradiso. Il gol di Pedro sembrava aver messo fine a qualsiasi sogno scudetto degli azzurri, sembrava un pareggio beffardo, poi la rete splendida di Fabian ha fatto esplodere la gioia incontenibile dei tifosi. A fine partita i giocatori del Napoli hanno salutato i tifosi che erano arrivati all’Olimpico. Così è partita la festa, cominciata già con la rete di Ruiz che aveva esultato proprio sotto il settore ospiti ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 28 febbraio 2022) La vittoria delcontro la Lazio è stata fondamentale per la squadra di Spalletti. Ora gli azzurri sono primi a pari punti col Milan. Inoltre i rossoneri si andranno a giocare lo scontro diretto con ilil 6 marzo allo stadio Diego Armando Maradona, sapendo di aver perso quello dell’andata. I due gol di Insigne e Fabian Ruiz mandano ilin paradiso. Il gol di Pedro sembrava aver messo fine a qualsiasi sogno scudetto degli azzurri, sembrava un pareggio beffardo, poi la rete splendida di Fabian ha fatto esplodere la gioia incontenibile dei. A fine partita i giocatori delhanno salutato iche erano arrivati all’Olimpico. Così è partita la, cominciata già con la rete di Ruiz che aveva esultato proprio sotto il settore ospiti ...

