Napoli | miglior difesa del campionato C'è però un dato che preoccupa

Il Napoli prepara l'assalto alla vetta della classifica. Questa sera scenderà in campo all'Olimpico per affrontare e cercare...

Calciomercato.com

Qui, parla Spalletti "C'è la delusione di non essere stati all'altezza di noi stessi contro ... al netto degli assenti (Anguissa, Lozano, Lobotka, Tuanzebe, Malcuit), vedremo la...Al 22', nelmomento degli ospiti, Farriciello perde una palla velenosa: sul capovolgimento di fronte, filtrante raccolto da Marino che trafigge Cirillo. Al 25' Vacca ci prova dal limite, l'...Napoli vince il campionato italiano dell’efficienza per quanto riguarda le spese in telefonia fissa, mobile e carta. A decretare il primato ...ROMA C’era una volta Ciro contro Ciro. Oggi Mertens ha passato il testimone. Ormai Osimhen è il suo erede: tutta sua la sfida fra bomber con Immobile. Un napoletano profeta ...