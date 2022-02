Napoli in vetta, Alvino zittisce le critiche: “Risponde sempre sul campo!” (Di lunedì 28 febbraio 2022) Tanta la gioia in casa Napoli dopo la vittoria last minute in casa della Lazio. Gli azzurri stavano anche stavolta per farsi sfuggire l’occasione per portarsi in vetta alla classifica ma il gran sinistro di Fabian Ruiz all’ultimo minuto ha fatto impazzire di gioia tutti i supporters napoletani, rendendo davvero vivi i sogni scudetto ad una settimana dalla partita contro il Milan. Sui social, però, c’è anche chi non ha perso l’occasione per far zittire le tante critiche che erano state mosse agli azzurri nell’ultima settimana, dopo il pareggio di Cagliari e l’uscita dall’Europa League per la brutta sconfitta contro il Barcellona. Foto: Getty Images- Napoli Uno di questi è Carlo Alvino, il quale ha fatto notare in particolare l’infondatezza dei costanti attacchi recenti ad Insigne e Spalletti. ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 28 febbraio 2022) Tanta la gioia in casadopo la vittoria last minute in casa della Lazio. Gli azzurri stavano anche stavolta per farsi sfuggire l’occasione per portarsi inalla classifica ma il gran sinistro di Fabian Ruiz all’ultimo minuto ha fatto impazzire di gioia tutti i supporters napoletani, rendendo davvero vivi i sogni scudetto ad una settimana dalla partita contro il Milan. Sui social, però, c’è anche chi non ha perso l’occasione per far zittire le tanteche erano state mosse agli azzurri nell’ultima settimana, dopo il pareggio di Cagliari e l’uscita dall’Europa League per la brutta sconfitta contro il Barcellona. Foto: Getty Images-Uno di questi è Carlo, il quale ha fatto notare in particolare l’infondatezza dei costanti attacchi recenti ad Insigne e Spalletti. ...

Advertising

Eurosport_IT : NAPOLI ALL’ULTIMO RESPIRO ??? Fabian, praticamente a tempo scaduto, regala ai partenopei il successo contro la Lazi… - napolimagazine : PRESS CONFERENCE - Napoli, Luciano Spalletti: “Per mantenere la vetta serve un po’ di cazzimma” - apetrazzuolo : PRESS CONFERENCE - Napoli, Luciano Spalletti: “Per mantenere la vetta serve un po’ di cazzimma” - Spazio_Napoli : Napoli in vetta, Alvino zittisce le critiche: “Risponde sempre sul campo!” - Rompipallone_ : Stavolta il Napoli non fallisce l'aggancio alla vetta. Napoli e Milan 57, Inter 55. Mai come quest'anno il tricolo… -