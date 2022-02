Nadal | numeri impressionanti al servizio | così ha dominato Norrie

Advertising

Inarrestabile il maiorchino, che supera il britannico Cameron Norrie in due set (6 - 4, 6 - 4) vincendo l'undicesima finale di fila e conquistando così il torneo di Acapulco.impressionanti per il maiorchino che coglie il 91° centro della carriera, la 15esima vittoria di fila (non perde dall'agosto scorso quando fu eliminato al secondo turno a Washington da Lloyd ...(Eurosport IT) Superate le difficoltà, Nadal arpiona il break-partita sul 3-2 e irrobustisce il vantaggio anche nei pressi del traguardo Partiamo dai numeri di questa stagione: quindici vittorie ...Dopo il 21° Slam conquistato un mese fa a Melbourne, lo spagnolo ha fatto suo anche il torneo di Acapulco superando in finale con un doppio 6-4 il britannico Cameron Norrie. Battuto in finale il brita ...