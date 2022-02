Musk si schiera. Coi satelliti Starling garantirà internet all’Ucraina (Di domenica 27 febbraio 2022) Elon Musk ha annunciato che il servizio internet satellitare Starlink della sua azienda SpaceX è ora attivo in Ucraina. Il miliardario della tecnologia ha affidato il suo annuncio su Twitter: “Il servizio Starlink è ora attivo in Ucraina. Altri terminali in arrivo”. Il messaggio di Musk arriva anche in risposta a un precedente tweet del ministro della trasformazione digitale dell’Ucraina, Mykhailo Fedorov, che riprendeva Musk per cercare di “colonizzare Marte” mentre la Russia stava cercando di occupare l’Ucraina: “Mentre i vostri razzi atterrano con successo dallo spazio, i razzi russi attaccano il popolo civile ucraino” invitando contemporaneamente il miliardario sudafricano a fornire al suo Paese le stazioni Starlink e di indirizzare i russi “sani di mente” a pronunciarsi contro ... Leggi su formiche (Di domenica 27 febbraio 2022) Elonha annunciato che il serviziosatellitare Starlink della sua azienda SpaceX è ora attivo in Ucraina. Il miliardario della tecnologia ha affidato il suo annuncio su Twitter: “Il servizio Starlink è ora attivo in Ucraina. Altri terminali in arrivo”. Il messaggio diarriva anche in risposta a un precedente tweet del ministro della trasformazione digitale dell’Ucraina, Mykhailo Fedorov, che riprendevaper cercare di “colonizzare Marte” mentre la Russia stava cercando di occupare l’Ucraina: “Mentre i vostri razzi atterrano con successo dallo spazio, i razzi russi attaccano il popolo civile ucraino” invitando contemporaneamente il miliardario sudafricano a fornire al suo Paese le stazioni Starlink e di indirizzare i russi “sani di mente” a pronunciarsi contro ...

