Mosca, il «no» della superstar russa (e di due oligarchi): «Presidente Putin, fermi la guerra» (Di domenica 27 febbraio 2022) Danila Kozlovsky, uno degli attori più noti e amati della Russia, prende posizione esplicitamente contro la guerra: «A tutto questo non esiste alcuna giustificazione». E per la prima volta due oligarchi chiedono a Putin di fermare il conflitto Leggi su corriere (Di domenica 27 febbraio 2022) Danila Kozlovsky, uno degli attori più noti e amatiRussia, prende posizione esplicitamente contro la: «A tutto questo non esiste alcuna giustificazione». E per la prima volta duechiedono adi fermare il conflitto

