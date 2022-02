Mosca e Kiev si parleranno ma intanto Putin agita la minaccia nucleare. L’Unione Europea prepara nuove sanzioni (Di lunedì 28 febbraio 2022) Le delegazioni di Ucraina e Russia si incontreranno al confine con la Bielorussia sul fiume Pripyat. Ma ad aumentare ancora il clima da Guerra Fredda, Vladimir Putin contestualmente al via libera ai colloqui di pace ha innalzato il livello di deterrenza dell’arsenale nucleare e di tutto il suo esercito. Colpa, secondo il leader russo, delle critiche mosse dai Paesi della Nato all’invasione più che delle sanzioni economiche. La mossa non ha effetti pratici, né prelude a un’escalation. Si tratta però di una pressione definita “inaccettabile” sia dalla Nato che dagli Stati Uniti. intanto il presidente della Commissione Europea, Ursula Von der Leyen, annuncia il rafforzamento delle sanzioni contro Russia e Bielorussia, “l’altro aggressore di questa guerra, il regime di Lukashenko che è ... Leggi su quotidianodiragusa (Di lunedì 28 febbraio 2022) Le delegazioni di Ucraina e Russia si incontreranno al confine con la Bielorussia sul fiume Pripyat. Ma ad aumentare ancora il clima da Guerra Fredda, Vladimircontestualmente al via libera ai colloqui di pace ha innalzato il livello di deterrenza dell’arsenalee di tutto il suo esercito. Colpa, secondo il leader russo, delle critiche mosse dai Paesi della Nato all’invasione più che delleeconomiche. La mossa non ha effetti pratici, né prelude a un’escalation. Si tratta però di una pressione definita “inaccettabile” sia dalla Nato che dagli Stati Uniti.il presidente della Commissione, Ursula Von der Leyen, annuncia il rafforzamento dellecontro Russia e Bielorussia, “l’altro aggressore di questa guerra, il regime di Lukashenko che è ...

