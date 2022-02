Mosca: “A Minsk per trattare, o ucraini responsabili”. Kiev: “Inaccettabile” (Di domenica 27 febbraio 2022) Roma, 27 feb – Mosca aveva chiesto a Kiev di presentarsi a Minsk, in Bielorussia, entro le 13 di oggi (ora italiana), per intavolare una trattativa sulla fine delle ostilità. Lo rende noto l’Ansa. Ma dall’Ucraina nessuna risposta positiva Mosca – Kiev, lo scontro Qualcuno lo aveva definito “ultimatum”, e forse l’espressione non è sbagliata. Perché Mosca aveva chiesto Kiev di presentare una delegazione in Bielorussia per porre fine alla guerra. Una località che era stata già rifiutata da Zelensky. La rappresentanza russa aspetterà quella ucraina fino alle 15 di oggi ora di Mosca (le 13 in Italia). “Se non avrà una risposta entro quell’ora, l’Ucraina sarà responsabile dei prossimi eventi”, aveva detto il parlamentare russo Leonid Slutsky, riportato ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 27 febbraio 2022) Roma, 27 feb –aveva chiesto adi presentarsi a, in Bielorussia, entro le 13 di oggi (ora italiana), per intavolare una trattativa sulla fine delle ostilità. Lo rende noto l’Ansa. Ma dall’Ucraina nessuna risposta positiva, lo scontro Qualcuno lo aveva definito “ultimatum”, e forse l’espressione non è sbagliata. Perchéaveva chiestodi presentare una delegazione in Bielorussia per porre fine alla guerra. Una località che era stata già rifiutata da Zelensky. La rappresentanza russa aspetterà quella ucraina fino alle 15 di oggi ora di(le 13 in Italia). “Se non avrà una risposta entro quell’ora, l’Ucraina sarà responsabile dei prossimi eventi”, aveva detto il parlamentare russo Leonid Slutsky, riportato ...

