Mondiali Qatar 2022: Federcalcio Svezia ribadisce di non voler incontrare la Russia agli spareggi (Di lunedì 28 febbraio 2022) La Federcalcio della Svezia ha ribadito di non voler incontrare la Russia agli spareggi dei Mondiali 2022 del Qatar. Il presidente Karl-Eric Nilsson si è detto scontento della decisione della Fifa di organizzare le partite dei sovietici in campo neutro e senza bandiera. "In precedenza abbiamo fatto sapere che non vogliamo affrontare (la Russia) in queste circostanze, e questa rimane la nostra posizione", questo il suo commento. Anche Polonia e Repubblica Ceca hanno ribadito il loro rifiuto di affrontare la Russia nei prossimi playoff di fine marzo. SportFace.

