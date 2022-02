Mondiale Rally - Svezia, vince la Toyota di Rovanperä (Di domenica 27 febbraio 2022) Kalle Rovanperä non ha avuto rivali nel Rally di Svezia, seconda prova del Mondiale WRC. Il finlandese della Toyota è riuscito a staccare agevolmente i suoi avversari tra sabato e domenica e a mettere le mani sulla sua prima vittoria stagionale, la terza in carriera, nonostante un problema all'ibrido della sua GR Yaris nelle fasi finali. Dopo una lotta particolarmente tirata, Thierry Neuville è riuscito a conquistare la seconda posizione per la Hyundai, respingendo gli attacchi dell'altra Toyota guidata da Esakappa Lappi. Le parole del vincitore. Parlando della gara, Kalle Rovanperä ha detto: "Non pensavo che potessimo essere così veloci, soprattutto aprendo la gara venerdì. Abbiamo fatto un ottimo lavoro di squadra, la macchina è sempre stata fantastica. Mi sento ... Leggi su quattroruote (Di domenica 27 febbraio 2022) Kallenon ha avuto rivali neldi, seconda prova delWRC. Il finlandese dellaè riuscito a staccare agevolmente i suoi avversari tra sabato e domenica e a mettere le mani sulla sua prima vittoria stagionale, la terza in carriera, nonostante un problema all'ibrido della sua GR Yaris nelle fasi finali. Dopo una lotta particolarmente tirata, Thierry Neuville è riuscito a conquistare la seconda posizione per la Hyundai, respingendo gli attacchi dell'altraguidata da Esakappa Lappi. Le parole del vincitore. Parlando della gara, Kalleha detto: "Non pensavo che potessimo essere così veloci, soprattutto aprendo la gara venerdì. Abbiamo fatto un ottimo lavoro di squadra, la macchina è sempre stata fantastica. Mi sento ...

Advertising

leopnd1 : @KalleRovanpera conquista la Svezia e vola in classifica generale! Terza vittoria mondiale per il giovane finlandes… - FulvioVigilante : RT @SalaStampRacing: ?? #WRC #RallySweden @KalleRovanpera e @JonneHalttunen ?????? Si aggiudicano il Rally di Svezia ???? dominio assoluto del… - SalaStampRacing : ?? #WRC #RallySweden @KalleRovanpera e @JonneHalttunen ?????? Si aggiudicano il Rally di Svezia ???? dominio assoluto d… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Rally Wrc Svezia, Rovanpera show: vittoria e vetta del Mondiale - MonteSan89 : RT @Italiaracing: Primo successo stagionale nel #WRC per Kalle Rovanpera e per il team Toyota. Il #FlyingFinn si è imposto nel #RallySweden… -