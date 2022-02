Modica, libro sul coronavirus nel sabato letterario del Caffè Quasimodo

(Di domenica 27 febbraio 2022)– “Lockdown prima linea virale. Esperienze dal fronte ed emozioni da casa”: è questo il titolo delche sarà presentato nel primo “” di marzo del, programmato in collaborazione con la FIDAPA di, e che si terrà alle ore 18.00 nell’Auditorium del Palazzo della Cultura il 12 marzo, nel quadro della XVI Stagione culturale 2021-22 del circolo culturaleno. La serata, che sarà coordinata da Maria Monisteri, assessore alla cultura della città, si aprirà con i saluti del sindaco di, Ignazio Abbate, della Presidente della FIDAPA, Giovanna Drago, e di Domenico Pisana, Presidente del. Del ...

MODICA. "Lockdown prima linea virale. .Esperienze dal fronte ed emozioni da casa": è questo il titolo del libro che sarà presentato nel I° "sabato letterario" di marzo del Caffè Quasimodo, programmato ...