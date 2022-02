Miwa Energia | terzo successo consecutivo | Angri ko al ‘Palateseschi’

(Di domenica 27 febbraio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiLacolleziona la terza vittoria consecutiva, battendo 72-66 la Pallacanestroin un vero e proprio scontro diretto. Gli azzurrocelesti staccano proprio i grigiorossi in classifica, salendo a quota 26 punti. Pronti via e i ragazzi di coach Parrillo partono fortissimo, piazzando un parziale di 7-0. Una tripla di Iannicelli riporta in contatto gli ospiti. Ordine risponde con il canestro nonostante il fallo subito, a segno anche il libero. Il primo quarto si chiude con la Cestistica avanti di nove lunghezze, 24-13. I cinghiali restano padroni del match anche ad inizio secondo quarto, la tripla di Papa spediscea meno sedici. I grigiorossi però non si perdono d’animo e tentano di risalire. La tripla dell’ex Iannicelli riporta gli ospiti a meno otto. Un tecnico fischiato alla compagine doriana e ...

Advertising

NTR24 : Basket serie C Gold, ancora una vittoria per la Miwa Energia: le voci dagli spogliatoi -

Ultime Notizie dalla rete : Miwa Energia

anteprima24.it

LaCestistica bissa la vittoria di domenica contro Bellizzi. I cinghiali battono a domicilio l' ASD Roccarainola 63 - 97 nella 5giornata di ritorno del girone A della Serie C Gold. Coach ...Benevento . Le sconfitte sono ormai alle spalle. LaCestistica Benevento ha saputo reagire prontamente voltando pagina con un doppio successo, il secondo giunto ieri sera nella quinta giornata di ritorno contro il Roccarainola. Match senza ...Per la Miwa Energia Cestistica Benevento ancora una vittoria sul parquet del Palatdeschi. I sanniti battono l’Asd Angri Pallacanestro con il punteggio di 72 a 66 al termine di un match complesso e ...In diretta streaming dal Palatedeschi il match valido per il campionato di Basket – Serie C Gold tra la Miwa Energia Cestistica Benevento e l’Asd Angri Pallacanestro. Telecronaca di Oreste Tretola ...