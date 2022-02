Missili italiani per Kiev? Sta per arrivare il decreto (Di domenica 27 febbraio 2022) Se l’Italia consegnerà all’Ucraina armi pesanti come Missili anticarro e Missili terra-aria Stinger significa che dopo oltre 30 anni sarà applicata forse per la prima volta un’opzione prevista dalla legge 185 del 1990 che da allora, con una rigida interpretazione, impedisce di esportare armi a Paesi in guerra e che in passato ha qualche volta limitato il ruolo dell’Italia in alcuni teatri di crisi. Fonti di governo confermano che ci sarà subito un decreto anche se la norma del 1990 prevede il parere delle Camere prima della decisione del Consiglio dei ministri. I primi due commi dell’articolo 6 sono quelli che ci interessano maggiormente: “L’esportazione ed il transito di materiali di armamento sono altresì vietati: a) verso i Paesi in stato di conflitto armato, in contrasto con i principi dell’articolo 51 della Carta delle Nazioni ... Leggi su formiche (Di domenica 27 febbraio 2022) Se l’Italia consegnerà all’Ucraina armi pesanti comeanticarro eterra-aria Stinger significa che dopo oltre 30 anni sarà applicata forse per la prima volta un’opzione prevista dalla legge 185 del 1990 che da allora, con una rigida interpretazione, impedisce di esportare armi a Paesi in guerra e che in passato ha qualche volta limitato il ruolo dell’Italia in alcuni teatri di crisi. Fonti di governo confermano che ci sarà subito unanche se la norma del 1990 prevede il parere delle Camere prima della decisione del Consiglio dei ministri. I primi due commi dell’articolo 6 sono quelli che ci interessano maggiormente: “L’esportazione ed il transito di materiali di armamento sono altresì vietati: a) verso i Paesi in stato di conflitto armato, in contrasto con i principi dell’articolo 51 della Carta delle Nazioni ...

