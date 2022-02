Milano, un medico barricato in casa e armato: almeno quattro spari dall’appartamento (Di domenica 27 febbraio 2022) Momenti di tensione a Rho, alle porte di Milano, dove un medico di 42 anni, Matteo Banderali, si è barricato in casa dopo aver sparato alcuni colpi di arma da fuoco nel cortile interno della sua abitazione che si trova all’interno di una cascina ristrutturata, in via Gandhi. Il medico è in possesso di regolare porto d’armi per due pistole e vive da solo. L’uomo è separato e ha una figlia e vive da solo nell’appartamento nel Milanese. A lanciare l’allarme poco dopo le 12 è stato il padre del 42enne che ha chiesto l’intervento del 118 per una sospetta intossicazione da farmaci. Dopo aver chiamato gli operatori sanitari, però, il figlio si sarebbe barricato in casa e avrebbe esploso i colpi. Gli operatori del 118 sono rimasti bloccati all’interno dell’edificio, fermi ... Leggi su open.online (Di domenica 27 febbraio 2022) Momenti di tensione a Rho, alle porte di, dove undi 42 anni, Matteo Banderali, si èindopo aver sparato alcuni colpi di arma da fuoco nel cortile interno della sua abitazione che si trova all’interno di una cascina ristrutturata, in via Gandhi. Ilè in possesso di regolare porto d’armi per due pistole e vive da solo. L’uomo è separato e ha una figlia e vive da solo nell’appartamento nel Milanese. A lanciare l’allarme poco dopo le 12 è stato il padre del 42enne che ha chiesto l’intervento del 118 per una sospetta intossicazione da farmaci. Dopo aver chiamato gli operatori sanitari, però, il figlio si sarebbeine avrebbe esploso i colpi. Gli operatori del 118 sono rimasti bloccati all’interno dell’edificio, fermi ...

