Milano, spara due colpi d'arma da fuoco e si barrica in casa: carabinieri lavoro per convincerlo a uscire dall'abitazione (Di domenica 27 febbraio 2022) Un uomo di 42 anni si è barricato nella sua casa dopo aver sparato un paio di colpi di arma da fuoco in via Gandhi a Mazzo, frazione di Rho (Milano). Un'ambulanza è arrivata sul posto dopo aver ... Leggi su leggo (Di domenica 27 febbraio 2022) Un uomo di 42 anni si èto nella suadopo averto un paio dididain via Gandhi a Mazzo, frazione di Rho (). Un'ambulanza è arrivata sul posto dopo aver ...

