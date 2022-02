Milano | ragazzo 24 anni investito sulle strisce pedonali | è grave

(Di domenica 27 febbraio 2022) Undi 24è statoalle 4.45 mentre attraversavalungo i Bastioni di Porta Nuova aed è stato ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Niguarda. Alla ...

Wazza_CN : @GiuxInter Non è un video game che compri il cartellino e lui viene contro volontà. A parità di offerta (91 + 7 al… - Yogaolic : RT @SkyTG24: Investito ragazzo sulle strisce a #Milano, gravissimo - De_Sand88 : RT @SkyTG24: Investito ragazzo sulle strisce a #Milano, gravissimo - GHERARDIMAURO1 : RT @SkyTG24: Investito ragazzo sulle strisce a #Milano, gravissimo - SkyTG24 : Investito ragazzo sulle strisce a #Milano, gravissimo -

Ultime Notizie dalla rete : Milano ragazzo

Undi 24 anni è stato investito alle 4.45 mentre attraversava sulle strisce lungo i Bastioni di Porta Nuova aed è stato ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Niguarda. Alla ......hanno indotto i militari dell'Arma ad approfondire e verificare la posizione delche, dopo ... al termine degli accertamenti, è stato denunciato alla Procura per i minorenni die ...Un ragazzo di 24 anni è stato investito alle 4.45 mentre attraversava sulle strisce lungo i Bastioni di Porta Nuova a Milano ed è stato ricoverato in gravissime ...La tragedia poco prima delle 20. Secondo le prime ricostruzioni, il cesanese Andrea Tassari stava attraversando lontano dalle strisce ...