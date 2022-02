Milano Fashion Week | la sfilata di Armani senza musica | in silenzio per l’Ucraina

(Di domenica 27 febbraio 2022) Si spengono le luci nel teatrino sotterraneo della Giorgiospa, dove da qualche mese il fondatore ha deciso di tornare a far sfilare le collezioni della linea pret-à-porter. Una voce annuncia in inglese che lasi svolgerà“in segno di rispetto per tutte le persone coinvolte nella tragedia in corso in Ucraina”. Ilè pesante, palpabile, interrotto dal fruscio delle sete, dal tintinnare dei cristalli dell’ultimo, meraviglioso abito, dal rigore e da una dignità di cui tutti, anche noi critici, avevamo bisogno.il tappetole che tradizionalmente accompagna gli show, laè raccolta e quasi surreale: nel teatrosi sentono solo i passi dei modelli e i flash delle macchine ...

a a a Una sfilata senza musica in un'atmosfera sospesa. Giorgio Armani ha scelto il silenzio per esprimere la sua vicinanza a ciò che sta accadendo in Ucraina e nel mondo. Non poteva far finta di ...Week febbraio 2022: guarda su Elle Decor gli allestimenti delle sfilate più belle, da Diesel a Jil Sander, da Versace a ...Si spengono le luci nel teatrino sotterraneo della Giorgio Armani spa, dove da qualche mese il fondatore ha deciso di tornare a far sfilare le collezioni della linea pret-à-porter. Una voce annuncia ...Un tripudio di stampe e colori, ma anche ricercatezza, stile e personalità, proprio come lo stile italiano impone! Ecco chi è in e chi è out alla Milan Fashion Week 2022 Dopo un biennio di stenti e fo ...