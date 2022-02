Milan senza sprint | tra i rossoneri di Pioli corre soltanto Leao

Advertising

AntoVitiello : Follia per il #Milan perdere punti così, con l'ultima della classe, in una partita senza cattiveria e convizione. - cmdotcom : #Milan, un pareggio senza giustificazioni: il sogno scudetto finisce qui. Pioli non sarà mai bravissimo… - Alemilanista86 : RT @MarcoKappa11: *con le porcate subite napli 57 Milan 57 inter 55 *senza porcate subite Milan 63 inter 55 napli 55 Buonanotte - fra_90 : RT @MarcoKappa11: *con le porcate subite napli 57 Milan 57 inter 55 *senza porcate subite Milan 63 inter 55 napli 55 Buonanotte - YBah96 : RT @Troves_2: - Milan senza Z. nel derby di ritorno con l'Inter - doppio passo falso con due piccole prima di un big match - doppio pari co… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan senza

Commenta per primo Breve estratto dell'intervista che uscirà nei prossimi giorni dell'attaccante del, Rafael Leao , ai microfoni di Dazn . Poche parole, ma che sono un messaggio di amorefreni ai colori rossoneri in vista di un rinnovo di contratto che si sta per concretizzare. ECCO LE ..."In tanti sostengono che questa squadra sia molle ecarattere. Abbiamo dimostrato il ... Ora finalmente ci possiamo allenare per una settimana in vista del".Il Napoli espugna l’Olimpico battendo la Lazio 2-1. Succede tutto nella ripresa: apre le marcature Insigne, pareggia Pedro al minuto 88, chiude Fabian con un bellissimo sinistro a giro da fuori quando ...L'Italia è come la mia seconda casa, volevo ridare all'Italia qualcosa e ho scelto il libro. Ho scelto di dire tutto senza nascondere qualcosa, anche se qualcosa manca perché non me le ricordo".