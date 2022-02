Milan penalizzato: arbitri sotto accusa. Ma Marchetti non sarà fermato (Di domenica 27 febbraio 2022) In Milan-Udinese di venerdì pomeriggio gol di braccio convalidato ai friulani dall'arbitro Matteo Marchetti. Per i vertici arbitrali tutto ok Leggi su pianetamilan (Di domenica 27 febbraio 2022) In-Udinese di venerdì pomeriggio gol di braccio convalidato ai friulani dall'arbitro Matteo. Per i vertici arbitrali tutto ok

Advertising

triolo_daniele : RT @PianetaMilan: .@acmilan penalizzato: arbitri sotto accusa. Ma #Marchetti non sarà fermato - #ACMilan #Milan #SempreMilan https://t.co… - PianetaMilan : .@acmilan penalizzato: arbitri sotto accusa. Ma #Marchetti non sarà fermato - #ACMilan #Milan #SempreMilan - Elo9999 : Spezia-Roma, l'ultimo treno Se l'energia sarà in tribuna Roma, ultima chiamata Tudor: 'La Roma non ha creato neanch… - sportli26181512 : CorSera - Rabbia Milan, le parole di Maldini hanno fatto rumore: ma niente stop per Marchetti e Guida: La rabbia no… - diavolisempre : Bisantis è uno sempre abbastanza equilibrato e persino lui ammette che quest'anno il milan è stato troppo penalizza… -