Milan | c’è la notizia su Ibrahimovic in vista del Napoli

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 27 febbraio 2022) Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio all’interno del proprio sito gianlucadimarzio.com, ci sono buone notizie sul fronte Zlatanin casa. I rossoneri sono adunata bivio decisivo della stagione, con il derby di Coppa Italia contro l’Inter e la sfida di Serie A contro ilche diranno molto sul finale di stagione rossonero. GLASGOW, SCOTLAND – OCTOBER 21: Zlatanof ACon the Celtic Park pitch for a player walk round ahead of the UEFA Europa League Group H stage match between ACand Celtic at Celtic Park on October 21, 2020 in Glasgow, United Kingdom. (Photo by Mark Runnacles/Getty Images)Zlatanha ricominciato ad allenarsi parzialmente in gruppo e tornerà a disposizione di Pioli proprio per la ...