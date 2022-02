Mezza Maratona di Napoli | Yaremchuck per l’Ucraina | “Il podio per il mio Paese d’origine”

(Di domenica 27 febbraio 2022)– Come è accaduto ieri nella prima giornata degli Assoluti di atletica ad Ancona, anche ladisi è stretta attorno alla tragedia che sta colpendo, in queste ore drammatiche di invasione russa. Un minuto di silenzio prima della competizione tricolore indoor e prima di correre nella splendida città partenopea, da parte di migliaia di atleti. Un gesto per la pace e per commemorare le vittime del conflitto. Tra i partecipanti della manifestazione, poi vinta da Yeman Crippa (leggi qui), una emozionata e coinvolta l’azzurra Sofiia Yaremchuk. Arrivata terza sul traguardo, ha sventolato la bandiera del proprioe ha corso con un fiocco nei capelli con i colori del: “Ho ottenuto un primato personale ...

... e 2° italiano, in 1h'2'08' e il 13° posto in 1h02'35' di Ilias Aouani (fiamme azzurre), campione italiano in carica di, che toglie ben 26' al primato personale. 'E' un momento ...Yeman Crippa (foto Fidal) Bologna, 27 febbraio 2022 - Yeman Crippa nella storia dell'atletica italiana. L'azzurro ha vinto ladi Napoli timbrando il record italiano della distanza e diventando il primo della storia a scendere sotto l'ora di corsa. Crippa ha infatti vinto in 59'26", battendo nettamente il ...L'azzurro timbra uno straordinario record nella mezza maratona, a Napoli vince sotto l'ora di corsa e arriva a soli 13 secondi dal record europeo ...in 1h’2’08” e il 13° posto in 1h02’35” di Ilias Aouani (fiamme azzurre), campione italiano in carica di mezza maratona, che toglie ben 26” al primato personale. “E’ un momento importante per tutta ...