Medici di famiglia: pochi, sovraccarichi e senza ferie. L'allarme dei sindacati lombardi fa riflettere (Di domenica 27 febbraio 2022) Secondo statistiche e previsioni entro il 2028 in Italia mancheranno oltre 14mila Medici di base. Oggi, nel 2022, sappiamo che i compiti del medico di famiglia – cioè del medico di scelta fiduciaria da parte del cittadino – sono fornire assistenza di primo livello nel proprio studio medico, a domicilio dell'assistito, nelle strutture residenziali (RSA, Case di Riposo, Ospedali di Comunità). Questo stesso medico ricopre un ruolo fondamentale nelle attività di prevenzione delle patologie e nella loro precoce diagnosi oltre a essere responsabile dell'erogazione di cure integrate e continuative per ogni persona "sia pur nel rispetto del contesto familiare, culturale e dell'autonomia di ogni singolo assistito". Ma non è finita qui perché oltre alla responsabilità professionale nei confronti della comunità in cui lavora è tenuto a raccogliere i dati e ...

