Martina Stella e il post partum | tra routine beauty e nuove consapevolezze

(Di domenica 27 febbraio 2022) Mamma bis, l'attrice toscana ha dato alla luce il piccolo Leonardo a novembre. Ci racconta come sta gestendo la remise en forme e, soprattutto, come vive il suo corpo morbido a qualche mese dal parto

Advertising

MichelaDiDomen4 : @lapoelkann_ A proposito ma quel compleanno meraviglioso di Martina Stella era a rate da tuo nonno oppure era un v… - martina_fi : RT @_ELiEclipse: Vieni. Lo chiediamo a una stella. - MagisterZatta : @DDetusc C’eravamo io, Ernst Jünger, Malcolm de Chazal, il dr. Mabuse, Martina Stella, Andrew Howe, Stefano Cattaro… -

Ultime Notizie dalla rete : Martina Stella

Yeslife

... la consigliera comunale,Mandroni e i referenti delle cooperative Zefiro e La Luce. Il centro di aggregazione sarà il fulcro, la base operative di "Secondaa destra", il progetto, ......Anastasio era arrivata a giocarsi il primo gradino del podio dopo aver superato nell'ordine... Seno, Ferrazzo) con 192 punti, secondo posto per gli Arcieri della(Garofalo, Nappi, Fretti)...Una nuova casa per i giovani della cittadina del Tau. È stato inaugurato questa mattina (26 febbraio), alle 10,30, il nuovo centro di aggregazione giovanile di Altopascio, in via Fratelli Rosselli 18.Rinnovato, con gli ambienti tutti risistemati, più bello, più accogliente, più funzionale per bambini e ragazzi di età diverse: ecco il nuovo centro di ...