Martedì grasso: grande sfilata di Carnevale a Montesanto (Di domenica 27 febbraio 2022) Martedì grasso 1 marzo 2022 si terrà una parata in maschera con partenza da Montesanto e con diverse "tappe/stazioni", durante le quali verranno raccolte le espressioni della gente e dei bambini. Il tutto avverrà con l'accompagnamento delle musiche della Scalzabanda e le percussioni dei tamburi reali o improvvisati che durante tutta la sfilata e ci faranno Il Blog di Giò.

Ultime Notizie dalla rete : Martedì grasso Carnevale Viareggio:fanfara della Julia aprirà sfilata carri Successivi corsi saranno per il Martedì Grasso l'1 marzo (ore 15, al termine i fuochi artificiali), il 5 marzo (ore 17) e l'ultimo il 12 marzo (ore 17) con la proclamazione dei vincitori e ancora ...

Carnevale, a Bagheria concorso online per la maschera più bella Dal momento della pubblicazione si potrà iniziare a votare cliccando su 'Mi piace', il voto sarà possibile sino alle ore 24 del primo marzo, martedì grasso'. La premiazione, che avverrà sempre on ...

