Mario Rui | «Sappiamo che dobbiamo fare meglio delle ultime gare»

(Di domenica 27 febbraio 2022)Rui ha parlato ai microfoni di Dazn prima della sfida contro la Lazio di Maurizio Sarri «Sarà una grandissima occasione per noi, cercheremo diil massimo.che se vogliamo portare un risultato a casa» Come ti senti? «Mi sento bene e penso che qualsiasi calciatore vorrebbequeste partita» Su Insigne «Lorenzo l’ho visto sempre molto sereno. È il nostro capitano e ci darà il massimo fino alla fine» L'articolo ilNapolista.

Sarri NAPOLI (4 - 3 - 3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly,; Fabian, Demme, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne. All. SpallettiAll.: Sarri NAPOLI (4 - 2 - 3 - 1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly,; Demme, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All.: Spalletti Dove vederla in tv e diretta ...Mario Rui, terzino del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre partita di Lazio-Napoli. Le sue dichiarazioni. PARTITA – «Sarà una grandissima occasione, faremo il massimo sapendo che non ...19.40 - Sono ufficiali le formazioni del posticipo della 27ª giornata di campionato tra Lazio e Napoli. Confermate le scelte ipotizzate alla vigilia, con Spalletti che inserisce Politano dal 1'. Tra i ...