Marino: «Mano Udogie? Tocco fantomatico. Var non decide a sensazione» (Di domenica 27 febbraio 2022) . Le parole del dirigente dell’Udinese Pierpaolo Marino va controcorrente sull’episodio del Tocco di Mano di Udogie in Udinese–Milan. Le parole del direttore dell’area tecnico friulano all’Ansa. «Il Var non può decidere a sensazione, ma sulla scorta di documentazione inoppugnabile. Come hanno fatto l’arbitro Marchetti e, soprattutto, il Var Guida, professionista di vastissima esperienza, che non ha ravvisato dalle immagini un chiaro ed evidente errore. Non c’è stata alcuna irregolarità: da 48 ore continuo a leggere e sentire polemiche, eppure avrò rivisto le immagini diecimila volte e non sono riuscito a ravvisare questo fantomatico Tocco.» L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 27 febbraio 2022) . Le parole del dirigente dell’Udinese Pierpaolova controcorrente sull’episodio deldidiin Udinese–Milan. Le parole del direttore dell’area tecnico friulano all’Ansa. «Il Var non puòre a, ma sulla scorta di documentazione inoppugnabile. Come hanno fatto l’arbitro Marchetti e, soprattutto, il Var Guida, professionista di vastissima esperienza, che non ha ravvisato dalle immagini un chiaro ed evidente errore. Non c’è stata alcuna irregolarità: da 48 ore continuo a leggere e sentire polemiche, eppure avrò rivisto le immagini diecimila volte e non sono riuscito a ravvisare questo.» L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

gilnar76 : Mano Udogie, Marino non ci sta: «Nessun errore, Guida un professionista» #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan - CalcioNews24 : #Udinese, #Marino non ci sta - Milannews24_com : Mano Udogie, Marino non ci sta: «Nessun errore, Guida un professionista» - EBamusement : @DIOGENECINICO @GESTORE_AWP @simonefeder @VITAnonprofit @NoSlotOrg @Leonardobecchet @Jammasrl @anspinazionale… - EBamusement : @DIOGENECINICO @GESTORE_AWP @simonefeder @VITAnonprofit @NoSlotOrg @Leonardobecchet @Jammasrl @anspinazionale… -

Ultime Notizie dalla rete : Marino Mano Marino: "Mano Udogie? Tocco fantomatico. Var non decide a sensazione" ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Marino: "Mano Udogie? Tocco fantomatico. Var non decide a sensazione". Le parole del dirigente dell'Udinese Pierpaolo Marino va controcorrente sull'episodio del tocco di mano di Udogie in ...

Piacenza che impresa! Rabbi piega la capolista Sudtirol 12 Altro corner per il Sudtirol che ora prende in mano il gioco. Colpo di testa di Zaro ... Scazzola A disposizione Pratelli, Galletti, Rillo, Tafa; Lamesta, Bobb, Marino, Armini, Rossi, Ruiz, Raicevic ...

Marino: «Mano Udogie? Tocco fantomatico. Var non decide a sensazione» Calcio News 24 Fai da te, con la pandemia cresce l'interesse per il bricolage Bertin (ManoMano): "Per quest’anno prevediamo che un 80% di italiani in più farà lavori di bricolage per il miglioramento della propria casa” Nell’ultimo anno, complice la pandemia e il maggior tempo ...

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo: "Udogie? Tocco fantomatico. Var non decide a sensazione". Le parole del dirigente dell'Udinese Pierpaolova controcorrente sull'episodio del tocco didi Udogie in ...12 Altro corner per il Sudtirol che ora prende inil gioco. Colpo di testa di Zaro ... Scazzola A disposizione Pratelli, Galletti, Rillo, Tafa; Lamesta, Bobb,, Armini, Rossi, Ruiz, Raicevic ...Bertin (ManoMano): "Per quest’anno prevediamo che un 80% di italiani in più farà lavori di bricolage per il miglioramento della propria casa” Nell’ultimo anno, complice la pandemia e il maggior tempo ...