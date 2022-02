Maria De Filippi | carabinieri nella scuola di Amici? Ecco la verità

(Di domenica 27 febbraio 2022) Può capitare di trovarsi in situazioni particolari.Deè stata protagonista di una scena inaspettata.cosa è successo.Deè una delle regine dello spettacolo italiano. Il suo nome è uno dei più importanti e la sua persona è stimata e amata da tantissime persone. L’abbiamo vista praticamente sempre nelle vesti di conduttrice. Ma molti non sanno che ha fatto la sua apparizione anche sul grande schermo. Fonte Screen TvStiamo parlando di un film molto famoso. Si tratta di Natale sul Nilo, datato 2002, in cuiDerecita una piccola parte. Quella che in gergo si definisce come cameo. La pellicola, all’epoca, ebbe tanto successo. Segno di come i Cinepanettoni riuscivano a colpire positivamente. La trama che l’ha ...

Advertising

davidemaggio : Stasera a @chetempochefa, @fabfazio celebrerà i 40 anni del @Costanzo Show. Negli ultimi minuti, Maria De Filippi raggiungerà Costanzo. - AndreaVenanzoni : Il nuovo format di Maria De Filippi: “C’è Corte Costituzionale per te” - antoniosannais : RT @davidemaggio: Stasera a @chetempochefa, @fabfazio celebrerà i 40 anni del @Costanzo Show. Negli ultimi minuti, Maria De Filippi raggi… - frakpop77 : RT @Vamonluvi: COSA ABBIAMO IMPARATO? - Non chiameremo i nostri figli 'Gherardo' - Mai andare a Venezia con un gemelli - Jessica sotto h… - CrescenzoFilo : RT @davidemaggio: Stasera a @chetempochefa, @fabfazio celebrerà i 40 anni del @Costanzo Show. Negli ultimi minuti, Maria De Filippi raggi… -

Ultime Notizie dalla rete : Maria Filippi

Il Fatto Quotidiano

Ieri sera Totti ha sorpreso nel corso della sesta puntata del programma diDeuna coppia di genitori tifosi romanisti per conto della figlia Noemi. Un nome ricorrende nelle vicende dell'...A Domenica In , oltre a portare il brano di Sanremo, il cantante di Amici diDepresenta anche il nuovo singolo Cinque Gocce , tratto dal suo album Il giorno in cui ho smesso di pensare ...C’è Posta per Te. Puntata registrata mesi fa. In studio Francesco Totti, al centro del gossip per via della possibile crisi matrimoniale con Ilary Blasi smentita dai due senza troppa convinzione e con ...“Quando aveva 39 anni ha deciso di trasferirsi in Germania perché in Italia faticava a trovare lavoro e quando accadeva lo pagavano in nero” – ha riferito Maria De Filippi nel raccontare ...