Marcell Jacobs vince i Campionati Italiani | il 6 55 non strabilia | duello con Galbieri sui 60 metri

Marcell Jacobs ha vinto i 60 metri ai Campionati Italiani Indoor di atletica leggera, ma il Campione Olimpico dei 100 metri non è riuscito a esibirsi su tempi stellari e si è imposto con un non stupefante 6.55. Il velocista lombardo, alla prima gara sul suolo nazionale dopo la doppia apoteosi di Tokyo, ha trionfato ad Ancona, ma lo ha fatto con il tempo più alto tra quelli con cui ha ottenuto i precedenti successi stagionali (6.51 a Berlino, 6.49 a Lodz, 6.50 a Lievin). Il 27enne si era presentato nel capoluogo marchigiano con l'obiettivo di difendere il titolo tricolore conquistato lo scorso anno e per cercare di avvicinarsi al suo record italiano, ma il 6.47 siglato lo scorso anno a Torun è rimasto lontano. Il Campione d'Europa sulla distanza ha migliorato di due centesimi il crono ...

