Marcell Jacobs, all-in sui Mondiali: Campionati Italiani “insufficienti”, partenza da rivedere e crono “alto” (Di domenica 27 febbraio 2022) Marcell Jacobs ha nitidamente nel mirino i Mondiali Indoor, in programma a Belgrado (Serbia) nel weekend del 18-20 marzo. Il Campione Olimpico dei 100 metri sta svolgendo un lavoro incentrato sulla rassegna iridata, l’obiettivo è quello di essere al top della forma tra tre settimane per cercare il colpaccio in terra balcanica e conquistare il titolo iridato al coperto sui 60 metri dopo avere messo le mani su quello continentale lo scorso anno. Il velocista lombardo aveva incominciato la stagione con tre prestazioni convincenti, riuscendo sempre a vincere a livello internazionale: 6.51 a Berlino, 6.49 a Lodz, 6.50 a Lievin. Ai Campionati Italiani, invece, Marcell Jacobs non si è replicato su quei tempi e ha conquistato il tricolore con 6.55, al termine di un bel duello ... Leggi su oasport (Di domenica 27 febbraio 2022)ha nitidamente nel mirino iIndoor, in programma a Belgrado (Serbia) nel weekend del 18-20 marzo. Il Campione Olimpico dei 100 metri sta svolgendo un lavoro incentrato sulla rassegna iridata, l’obiettivo è quello di essere al top della forma tra tre settimane per cercare il colpaccio in terra balcanica e conquistare il titolo iridato al coperto sui 60 metri dopo avere messo le mani su quello continentale lo scorso anno. Il velocista lombardo aveva incominciato la stagione con tre prestazioni convincenti, riuscendo sempre a vincere a livello internazionale: 6.51 a Berlino, 6.49 a Lodz, 6.50 a Lievin. Ai, invece,non si è replicato su quei tempi e ha conquistato il tricolore con 6.55, al termine di un bel duello ...

Advertising

Eurosport_IT : MARCELL È DI NUOVO CAMPIONE ITALIANO!! ????? All’oro olimpico bastano 6”55 per confermarsi campione nazionale nei 6… - prestia_fabio : RT @leggoit: Marcell Jacobs trionfa agli Assoluti di Ancona: è campione italiano nei 60 metri - ailinon80 : RT @GeorgeSpalluto: Marcell JACOBS vince la batteria dei 60 metri in 6.57 ai Campionati Italiani indoor. Progressione impressionante, dopo… - Rossonera_21 : RT @Eurosport_IT: MARCELL È DI NUOVO CAMPIONE ITALIANO!! ????? All’oro olimpico bastano 6”55 per confermarsi campione nazionale nei 60m! Ot… - kadei15 : RT @Eurosport_IT: MARCELL È DI NUOVO CAMPIONE ITALIANO!! ????? All’oro olimpico bastano 6”55 per confermarsi campione nazionale nei 60m! Ot… -