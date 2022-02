Madre Russia | semi dell’odio e nuovi doveri a Occidente

(Di domenica 27 febbraio 2022) Ha ragione da vendere, il presidente Volodymir Zelensky, l’Attor Comico già trasfigurato in eroe della Resistenza ucraina. Quando le bombe cadono a Kiev, questo succede anche in Europa. Quando i missili uccidono il suo popolo, è la morte di tutti ... sul sito.

Advertising

AcciaioMario : RT @spiritodelbosco: @EmpfindsamerS Già la vedo, la #VonDerLeyen, nel bunker assieme agli altri criminali socio-economici della UE ... e qu… - spiritodelbosco : @EmpfindsamerS Già la vedo, la #VonDerLeyen, nel bunker assieme agli altri criminali socio-economici della UE ... e… - MAFlumero : Mia nonna(non l'ho mai conosciuta,ma porto il suo nome_Anna_)diceva a mia madre, nei momenti di bisogno/importanti.… - NikeSkywalker : @tittimp Le Profezie di Fatima si avverano. La Santa Madre Russia giudicherà il Mondo. - sue_sue212 : RT @claudiomontar: Se questo video è vero forse racconta una guerra 'familiare' Qualcosa che riguarda l'odio cresciuto, in varie generaz.,… -

Ultime Notizie dalla rete : Madre Russia

La Stampa

... "L'assurda e avida invasione dell'Ucraina da parte delladeve essere fermata. Putin ha ... Miadopo l'11 settembre mi disse: non dimenticare ciò per cui io e tuo padre abbiamo combattuto. È ..."Sono molto in pensiero, è una situazione surreale e incredibile. Mia, una mia sorella, alcuni dei miei zii e cugini sono a Odessa e cerco di essere in contatto con ...sorella che abita in-...Guerra Ucraina – Russia, scattano le sanzioni. L’UE attacca Putin con l’uscita della nazione dal sistema SWIFT. Ecco le ultime ...L'invasione russa dell'Ucraina e i divieti dell'aviazione stanno creando enormi aree vietate nel cielo, con importanti implicazioni per i vettori a lungo ...