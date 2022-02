"L'uomo che può rimuovere Putin". Luttwak terremota il Cremlino: svelato il modo per far cessare la guerra (Di domenica 27 febbraio 2022) Edward Luttwak torna a parlare della guerra in Ucraina e non può fare a meno di notare che, nei confronti dei russi, il popolo di Zelensky sta esercitando una certa resistenza. Per questo - cinguetta su Twitter - "data la dinamica della guerra, con le offensive russe che incontrano la crescente resistenza ucraina, c'è solo un modo per fermare la distruzione della modesta prosperità della Russia aumentando le sanzioni: la rimozione di Putin da parte di Sergei Naryshkin e altri funzionari che si sono opposti alla guerra". Insomma per il politologo statunitense il direttore del Servizio di intelligence internazionale russo dovrebbe farsi avanti e porre fine alla crisi. D'altronde, come da lui spiegato in un altro tweet, "gli amici russi mi dicono che non conoscono nessuno che ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 27 febbraio 2022) Edwardtorna a parlare dellain Ucraina e non può fare a meno di notare che, nei confronti dei russi, il popolo di Zelensky sta esercitando una certa resistenza. Per questo - cinguetta su Twitter - "data la dinamica della, con le offensive russe che incontrano la crescente resistenza ucraina, c'è solo unper fermare la distruzione della modesta prosperità della Russia aumentando le sanzioni: la rimozione dida parte di Sergei Naryshkin e altri funzionari che si sono opposti alla". Insomma per il politologo statunitense il direttore del Servizio di intelligence internazionale russo dovrebbe farsi avanti e porre fine alla crisi. D'altronde, come da lui spiegato in un altro tweet, "gli amici russi mi dicono che non conoscono nessuno che ...

