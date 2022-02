L’ultima trincea di Mariupol: così cerca di resistere a russi e separatisti (Di domenica 27 febbraio 2022) La principale direttrice di attacco russa per il momento sembra muoversi lungo il fronte meridionale dell’Ucraina. Già subito dopo l’inizio dell’attacco ordinato dal Cremlino nella notte tra mercoledì e giovedì i soldati di Mosca sono riusciti qui ad avanzare in modo più netto, specie in confronto con i fronti di Kharkiv e Kiev. Una svolta InsideOver. Leggi su it.insideover (Di domenica 27 febbraio 2022) La principale direttrice di attacco russa per il momento sembra muoversi lungo il fronte meridionale dell’Ucraina. Già subito dopo l’inizio dell’attacco ordinato dal Cremlino nella notte tra mercoledì e giovedì i soldati di Mosca sono riusciti qui ad avanzare in modo più netto, specie in confronto con i fronti di Kharkiv e Kiev. Una svolta InsideOver.

