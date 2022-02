L’Ue finanzierà l’acquisto di armi contro la Russia (Di domenica 27 febbraio 2022) BRUXELLES – . Questa la dichiarazione del premier Mario Draghi: “L’Italia dà il suo pieno e convinto appoggio al pacchetto di misure contro la Federazione Russa presentato oggi dalla Commissione Europea. L’aggressione dell’Ucraina è un atto barbaro e una minaccia per tutta l’Europa. L’Unione Europea deve reagire con L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Putin attacca l’Ucraina, è iniziata la guerra Il Governo italiano condanna l’attacco della Russia all’Ucraina Papa Francesco dall’ambasciatore russo: “Sono preoccupato per la guerra” Salvini deluso “da chi risolve i problemi con la guerra” Von der Leyen minaccia la Russia: “Le faremo pagare costi massicci” La Nato annuncia: “Rafforziamo il sostegno militare all’Ucraina” Leggi su webmagazine24 (Di domenica 27 febbraio 2022) BRUXELLES – . Questa la dichiarazione del premier Mario Draghi: “L’Italia dà il suo pieno e convinto appoggio al pacchetto di misurela Federazione Russa presentato oggi dalla Commissione Europea. L’aggressione dell’Ucraina è un atto barbaro e una minaccia per tutta l’Europa. L’Unione Europea deve reagire con L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Putin attacca l’Ucraina, è iniziata la guerra Il Governo italiano condanna l’attacco dellaall’Ucraina Papa Francesco dall’ambasciatore russo: “Sono preoccupato per la guerra” Salvini deluso “da chi risolve i problemi con la guerra” Von der Leyen minaccia la: “Le faremo pagare costi massicci” La Nato annuncia: “Rafforziamo il sostegno militare all’Ucraina”

