LUCARELLI | ZITTA CHE FAI BALLANDO? IL PREMIER UCRAINO HA VINTO BALLANDO | GUARDATE!

Selvaggia Lucarelli cerca di stemperare la tensione ricordando che il premier ucraino Volodymyr Zelensky ha vinto Ballando con le Stelle. Era il 2006 e prima della carriera politica che l'ha portato a diventare l'uomo più potente dell'Ucraina era un attore, comico e anche un ottimo ballerino. Tra le interpretazioni di Zelensky, spicca la serie "Sluha Narodu" ("Servitore del Popolo") dove ricopriva per ironia della sorte proprio il ruolo del primo ministro ucraino, amato dal popolo e fiero difensore dei valori e tradizioni nazionali. Dal grande successo di pubblico e critica, iniziò la corsa politica.

