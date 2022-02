LR VICENZA-PORDENONE 1-0 | LE PAROLE DI MISTER MARCHETTO AL TERMINE DELLA GARA

(Di domenica 27 febbraio 2022) “Nel secondo tempo abbiamo cercato in tutti i modi il pareggio e lo avremmo meritato. Peccato per quella traversa. La classifica la conosciamo bene purtroppo, ma non si molla niente e lotteremo in tutte le partite. I nostri tifosi hanno capito che la squadra ha dato tutto in campo e alla fine hanno applaudito i ragazzi”. La conferenza stampa diCarlo. Powered by WPeMatico

... Lecce, Pisa 46 Monza 44 Frosinone, Perugia 41 Ascoli 39 Cittadella 38 Como 35 Reggina, Parma 32 Ternana 31 Spal 27 Alessandria, Cosenza 2318 Crotone 1512Ma la vittoria delcontro ilrischia di far scivolare ancor più indietro i calabresi in caso di nuovo passo falso. Nel match d'andata 2 - 2 tra Crotone e Ascoli allo stadio Scida, ...“Nel secondo tempo abbiamo cercato in tutti i modi il pareggio e lo avremmo meritato. Peccato per quella traversa. La classifica la conosciamo bene purtroppo, ma non si molla niente e lotteremo in ..."No war in Ukraine" (trad. no alla guerra in Ucraina), questa la scritta vergata con un pennarello nero indelebile sulla t-shirt che indossava.