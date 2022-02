Love is in the air, trame dal 28 febbraio al 4 marzo: la nuova vita di Serkan (Di domenica 27 febbraio 2022) A Love is in the air, Serkan finalmente scoprirà la verità sul fallimento della Art Life e dovrà correre ai ripari sia per salvare i dipendenti dal licenziamento, sia per salvaguardare il progetto di Eda in Italia. A tal proposito, le trame della soap opera turca dal 28 febbraio al 4 marzo raccontano che Bolat venderà le sue quote di Art Life. Questa decisione, però, deluderà profondamente Engin e Piril che si sentiranno messi da parte. Intanto, Aydan sarà molto in apprensione per il figlio e contatterà Piril per avere notizie. Poco dopo, Engin e Piril decideranno di andare da Serkan per avere un confronto con lui e, in quel frangente, i due coniugi diranno tutto a Eda che non era ancora stata informata. Love is in the air, spoiler dal 28 febbraio ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 27 febbraio 2022) Ais in the air,finalmente scoprirà la verità sul fallimento della Art Life e dovrà correre ai ripari sia per salvare i dipendenti dal licenziamento, sia per salvaguardare il progetto di Eda in Italia. A tal proposito, ledella soap opera turca dal 28al 4raccontano che Bolat venderà le sue quote di Art Life. Questa decisione, però, deluderà profondamente Engin e Piril che si sentiranno messi da parte. Intanto, Aydan sarà molto in apprensione per il figlio e contatterà Piril per avere notizie. Poco dopo, Engin e Piril decideranno di andare daper avere un confronto con lui e, in quel frangente, i due coniugi diranno tutto a Eda che non era ancora stata informata.is in the air, spoiler dal 28...

Advertising

luna657786 : @carrellovebot Hahahhaha, I love the sarcasm. ?? - yrstunningeyes : spread the love ve li porto a forma di stella - saraismo : ok quindi oggi non vedrò mia figlia ballare e mio figlio non prenderà la felpa e come “regalo” canterà tondo? bene… - evedidannattene : @nausica_77 Beh a casa mia dalle 10 alle 16 potresti ascoltare the tropper o whola lotta love, per dire, e dalle 1… - spearbinslight : Ogni tot la mia testa si mette a cantare WE ARE THE LOVE SICK GIRLSS e questo mi ricorda quanto mi manchino le bp m… -