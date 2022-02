Love is in the air, spoiler turchi: un nuovo amore per Ayfer (Di domenica 27 febbraio 2022) In vista del gran finale di Love is in the air, accadrà di tutto sia per quanto concerne i protagonisti Eda e Serkan, sia per quanto riguarda gli altri personaggi, tra i quali spiccano Ayfer e Melek. Mentre quest'ultima, infatti, lascerà Burak proprio quando lui le chiederà di sposarlo, la zia della Yildiz farà un incontro fatale che potrebbe lasciare il segno. Gli spoiler della soap opera turca, infatti, rivelano che Ayfer verrà informata da Serkan del fatto che Eda sia entrata in travaglio e la donna deciderà di precipitarsi in ospedale per assisterla. Ayfer ignorerà che, a causa di un guasto alla macchina, la nipote stia partorendo con l'aiuto del marito in montagna e si affretterà con Burak a correre in ospedale dove finirà anche Melek. La ragazza, infatti, ingerirà per errore l'anello che ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 27 febbraio 2022) In vista del gran finale diis in the air, accadrà di tutto sia per quanto concerne i protagonisti Eda e Serkan, sia per quanto riguarda gli altri personaggi, tra i quali spiccanoe Melek. Mentre quest'ultima, infatti, lascerà Burak proprio quando lui le chiederà di sposarlo, la zia della Yildiz farà un incontro fatale che potrebbe lasciare il segno. Glidella soap opera turca, infatti, rivelano cheverrà informata da Serkan del fatto che Eda sia entrata in travaglio e la donna deciderà di precipitarsi in ospedale per assisterla.ignorerà che, a causa di un guasto alla macchina, la nipote stia partorendo con l'aiuto del marito in montagna e si affretterà con Burak a correre in ospedale dove finirà anche Melek. La ragazza, infatti, ingerirà per errore l'anello che ...

