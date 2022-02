L’Occidente arma Kiev. Così vuole rallentare l’avanzata di Putin (Di domenica 27 febbraio 2022) Washington e i Paesi occidentali corrono in soccorso di Kiev. Mentre l’esercito ucraino tenta di resistere il più possibile all’aggressione russa, il Segretario di Stato americano, Antony Blinken, ha dichiarato di aver autorizzato lo stanziamento di 350 milioni di dollari in assistenza militare. “Oggi, mentre l’Ucraina combatte con coraggio e orgoglio contro l’assalto brutale e InsideOver. Leggi su it.insideover (Di domenica 27 febbraio 2022) Washington e i Paesi occidentali corrono in soccorso di. Mentre l’esercito ucraino tenta di resistere il più possibile all’aggressione russa, il Segretario di Stato americano, Antony Blinken, ha dichiarato di aver autorizzato lo stanziamento di 350 milioni di dollari in assistenza militare. “Oggi, mentre l’Ucraina combatte con coraggio e orgoglio contro l’assalto brutale e InsideOver.

