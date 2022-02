Lo riconoscete? Oggi quel ballerino è tra i protagonisti della politica. La Lucarelli lo "smaschera" così: da non credere | Video (Di domenica 27 febbraio 2022) Selvaggia Lucarelli "smaschera" Volodymyr Zelensky. La giornalista pubblica infatti un Video del presidente russo che balla. Proprio così. "Quando mi direte 'zitta che fai Ballando con le stelle' - cinguetta - vi ricorderò che nel 2006 il presidente ucraino Zelenskyy non solo ha partecipato, ma ballava meglio di Samuel Peron. E infatti ha vinto. Dancing With the Stars". Nel filmato si vede Zelensky, ora alle prese con la guerra, scatenarsi sulla pista da ballo. D'altronde la sua verve artistica non è un mistero. L'attuale presidente dell'Ucraina ha infatti esordito come attore e sceneggiatore nello studio cinematografico Kvartal 95 Club, diventandone poi nel 2003 direttore artistico. Nel 2011 è produttore generale del canale Inter TV, dal 2013 al 2019 è direttore artistico in Kvartal 95 Studio LLC. Ciò che più ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 27 febbraio 2022) Selvaggia" Volodymyr Zelensky. La giornalista pubblica infatti undel presidente russo che balla. Proprio. "Quando mi direte 'zitta che fai Ballando con le stelle' - cinguetta - vi ricorderò che nel 2006 il presidente ucraino Zelenskyy non solo ha partecipato, ma ballava meglio di Samuel Peron. E infatti ha vinto. Dancing With the Stars". Nel filmato si vede Zelensky, ora alle prese con la guerra, scatenarsi sulla pista da ballo. D'altronde la sua verve artistica non è un mistero. L'attuale presidente dell'Ucraina ha infatti esordito come attore e sceneggiatore nello studio cinematografico Kvartal 95 Club, diventandone poi nel 2003 direttore artistico. Nel 2011 è produttore generale del canale Inter TV, dal 2013 al 2019 è direttore artistico in Kvartal 95 Studio LLC. Ciò che più ...

