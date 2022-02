L'Nba dei fenomeni del giornalismo sotto canestro (Di domenica 27 febbraio 2022) Adrian Wojnarowski, Shams Charania. Non c’è appassionato di Nba che non conosca i nomi di questi due giornalisti, rispettivamente di Espn e The Athletic. Insider la cui fama (e in alcuni casi anche il salario) supera di gran lunga quella della maggior parte dei giocatori della stessa lega. Chi è abituato a seguire gli sviluppi dell’attualità Nba, lo sa: sono pochissime le breaking news che arrivano da qualsiasi altra fonte che non sia il profilo Twitter di Wojnarowski o quello di Charania. Nei giorni più frenetici di mercato - ma non solo, il business delle “notizie di prima mano” dura 365 giorni l’anno - milioni di utenti da ogni angolo del globo sono abituati a stazionare sui loro profili. Aspettando quelle che per anni erano soltanto “Woj Bombs”, fino a che il suo monopolio si è dovuto confrontare con l’ascesa dell’allievo Shams, trasformandosi in un duopolio. Ma chi sono ... Leggi su ilfoglio (Di domenica 27 febbraio 2022) Adrian Wojnarowski, Shams Charania. Non c’è appassionato di Nba che non conosca i nomi di questi due giornalisti, rispettivamente di Espn e The Athletic. Insider la cui fama (e in alcuni casi anche il salario) supera di gran lunga quella della maggior parte dei giocatori della stessa lega. Chi è abituato a seguire gli sviluppi dell’attualità Nba, lo sa: sono pochissime le breaking news che arrivano da qualsiasi altra fonte che non sia il profilo Twitter di Wojnarowski o quello di Charania. Nei giorni più frenetici di mercato - ma non solo, il business delle “notizie di prima mano” dura 365 giorni l’anno - milioni di utenti da ogni angolo del globo sono abituati a stazionare sui loro profili. Aspettando quelle che per anni erano soltanto “Woj Bombs”, fino a che il suo monopolio si è dovuto confrontare con l’ascesa dell’allievo Shams, trasformandosi in un duopolio. Ma chi sono ...

