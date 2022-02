LIVE Sci alpino, Slalom Garmisch in DIRETTA: prima manche alle 9.10, gli azzurri ambiscono al podio (Di domenica 27 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA FEMMINILE DI CRANS MONTANA Dalle 10.00 9.12 La neve è cambiata rispetto a ieri, fondo decisamente più compatto. 54”56 il tempo del biancorosso, in pista il vincitore di ieri Henrik Kristoffersen. 9.10 Partito l’austriaco Feller! 9.08 Manuel Feller scalpita al cancelletto! Sarà lui ad inaugurare il secondo Slalom di Garmisch-Partenkirchen. 9.06 Partito il primo apripista! Anche oggi Lena Duerr e Felix Neureuther si incaricano di aprire formalmente le danze. Il tracciatore di questa manche è l’italiano Stefano Costazza. 9.03 Poco più di cinque minuti e si fa sul serio! Il sole splende e la temperatura è di -4°, decisamente più bassa rispetto a ieri. 9.00 Questa l’equilibratissima ... Leggi su oasport (Di domenica 27 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA DISCESA FEMMINILE DI CRANS MONTANA D10.00 9.12 La neve è cambiata rispetto a ieri, fondo decisamente più compatto. 54”56 il tempo del biancorosso, in pista il vincitore di ieri Henrik Kristoffersen. 9.10 Partito l’austriaco Feller! 9.08 Manuel Feller scalpita al cancelletto! Sarà lui ad inaugurare il secondodi-Partenkirchen. 9.06 Partito il primo apripista! Anche oggi Lena Duerr e Felix Neureuther si incaricano di aprire formalmente le danze. Il tracciatore di questaè l’italiano Stefano Costazza. 9.03 Poco più di cinque minuti e si fa sul serio! Il sole splende e la temperatura è di -4°, decisamente più bassa rispetto a ieri. 9.00 Questa l’equilibratissima ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom Garmisch in DIRETTA: prima manche alle 9.10 obiettivo podio per gli azzurri - #alpino… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Discesa Crans Montana in DIRETTA: Sofia Goggia deve reagire per conservare il pettorale rosso - RSIsport : ???????? Oggi in diretta alla RSI: ?????? 12h30 Sci alpino: Coppa del Mondo Slalom maschile di Garmisch, seconda manche… - RSIsport : ???????? Oggi in diretta alla RSI: ?????? 09h10 Sci alpino: Coppa del Mondo Slalom maschile di Garmisch, prima manche… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Discesa Crans Montana in DIRETTA: Sofia Goggia difende il pettorale rosso dalle 10.00 - #alpino… -