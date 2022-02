LIVE Sci alpino, Slalom Garmisch in DIRETTA: Meillard infligge distacchi considerevoli, Razzoli, Sala e Vinatzer a oltre 1” (Di domenica 27 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA FEMMINILE DI CRANS MONTANA DALLE 10.00 9.52 Il russo Alexander Khoroshilov non brilla: quattordicesimo a +1”62. 9.50 Numerose difficoltà per il norvegese Atle Lie McGrath, quattordicesimo a +1”63. Ricordiamo che con i pettorali 29 e 30 scenderanno Simon Maurberger e Stefano Gross, siamo al numero 23. 9.48 Peccato, anche il bulgaro Popov saluta la compagnia. Al primo intermedio aveva fatto registrare il secondo miglior tempo. 9.46 Fuori anche Aerni! Sono due uscite in due gare per lui, stesso epilogo di chi l’ha preceduto e di Clement Noel… 9.45 Niente da fare, lo svedese colleziona l’ennesima uscita… Tocca allo svizzero Luca Aerni. 9.43 Positivo il segmento dell’austriaco Michael Matt, decimo a +1”23. Gustiamoci la sciata sempre al limite di ... Leggi su oasport (Di domenica 27 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA DISCESA FEMMINILE DI CRANS MONTANA DALLE 10.00 9.52 Il russo Alexander Khoroshilov non brilla: quattordicesimo a +1”62. 9.50 Numerose difficoltà per il norvegese Atle Lie McGrath, quattordicesimo a +1”63. Ricordiamo che con i pettorali 29 e 30 scenderanno Simon Maurberger e Stefano Gross, siamo al numero 23. 9.48 Peccato, anche il bulgaro Popov saluta la compagnia. Al primo intermedio aveva fatto registrare il secondo miglior tempo. 9.46 Fuori anche Aerni! Sono due uscite in due gare per lui, stesso epilogo di chi l’ha preceduto e di Clement Noel… 9.45 Niente da fare, lo svedese colleziona l’ennesima uscita… Tocca allo svizzero Luca Aerni. 9.43 Positivo il segmento dell’austriaco Michael Matt, decimo a +1”23. Gustiamoci la sciata sempre al limite di ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom Garmisch in DIRETTA: prima manche alle 9.10 gli azzurri ambiscono al podio - #alpino… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom Garmisch in DIRETTA: Meillard infligge distacchi considerevoli fuori l’oro olimpico Noel -… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom Garmisch in DIRETTA: prima manche alle 9.10 obiettivo podio per gli azzurri - #alpino… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Discesa Crans Montana in DIRETTA: Sofia Goggia deve reagire per conservare il pettorale rosso - RSIsport : ???????? Oggi in diretta alla RSI: ?????? 12h30 Sci alpino: Coppa del Mondo Slalom maschile di Garmisch, seconda manche… -