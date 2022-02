LIVE Sci alpino, Slalom Garmisch in DIRETTA: Meillard al comando, Zenhaeusern risorge! Azzurri lontani… (Di domenica 27 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA FEMMINILE DI CRANS MONTANA DALLE 10.00 10.14 Incredibile inforcata al secondo palo per il bolzanino classe ’95… L’emozione si è rivelata traditrice. 10.13 Ecco il nostro Federico Liberatore! 10.12 Che segmento di Marc Digruber! La seconda linea del team austriaco estrae dal cilindro una prova davvero sorprendente, è nono a +1”08! 10.11 Non c’è gloria per lo svizzero Reto Schmidiger e per l’altro croato Matej Vidovic, ambedue usciti prematuramente. 10.09 Manche dirompente del croato Istok Rodes, addirittura ottavo a +1”00! 10.07 Questi i risultati provvisori degli sciatori nostrani: 11 Giuliano Razzoli +1”21 14 Alex Vinatzer +1”34 20 Tommaso Sala +1”68 22 Stefano Gross +1”96 24 Simon Maurberger +2”29 10.05 Trenta atleti hanno concluso le loro ... Leggi su oasport (Di domenica 27 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA DISCESA FEMMINILE DI CRANS MONTANA DALLE 10.00 10.14 Incredibile inforcata al secondo palo per il bolzanino classe ’95… L’emozione si è rivelata traditrice. 10.13 Ecco il nostro Federico Liberatore! 10.12 Che segmento di Marc Digruber! La seconda linea del team austriaco estrae dal cilindro una prova davvero sorprendente, è nono a +1”08! 10.11 Non c’è gloria per lo svizzero Reto Schmidiger e per l’altro croato Matej Vidovic, ambedue usciti prematuramente. 10.09 Manche dirompente del croato Istok Rodes, addirittura ottavo a +1”00! 10.07 Questi i risultati provvisori degli sciatori nostrani: 11 Giuliano Razzoli +1”21 14 Alex Vinatzer +1”34 20 Tommaso Sala +1”68 22 Stefano Gross +1”96 24 Simon Maurberger +2”29 10.05 Trenta atleti hanno concluso le loro ...

