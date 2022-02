LIVE Sci alpino, Slalom Garmisch in DIRETTA: guida Meillard, Vinatzer e Razzoli provano la rimonta. Ripartenza alle 12.30 (Di domenica 27 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.34 Rassat scivola, torna su e riparte per poi sbagliare nuovamente. Fuori senza lode. 12.33 Discreta l’azione di Janutin, tempo complessivo di 1’54”39. Ecco il francese Paco Rassat, vantaggio assai esiguo in partenza (-0”03). 12.32 La giovane promessa del Wunderteam esce alla seconda porta… Il testimone passa all’elvetico Fadri Janutin, qualificato con pettorale 56. 12.30 Partito Raschner! Prende ufficialmente il via la seconda manche dello Slalom di Garmisch-Partenkirchen. 12.28 Ci siamo, l’austriaco Dominik Raschner è pronto al cancelletto! 12.26 Le temperature si sono alzate, il termometro segna 4°. Splende sempre il sole sul pendio tedesco. 12.23 Attesa quasi agli sgoccioli, si parte alle 12.30. Il primo apripista è già sul percorso. 12.20 Sono usciti ... Leggi su oasport (Di domenica 27 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.34 Rassat scivola, torna su e riparte per poi sbagliare nuovamente. Fuori senza lode. 12.33 Discreta l’azione di Janutin, tempo complessivo di 1’54”39. Ecco il francese Paco Rassat, vantaggio assai esiguo in partenza (-0”03). 12.32 La giovane promessa del Wunderteam esce alla seconda porta… Il testimone passa all’elvetico Fadri Janutin, qualificato con pettorale 56. 12.30 Partito Raschner! Prende ufficialmente il via la seconda manche dellodi-Partenkirchen. 12.28 Ci siamo, l’austriaco Dominik Raschner è pronto al cancelletto! 12.26 Le temperature si sono alzate, il termometro segna 4°. Splende sempre il sole sul pendio tedesco. 12.23 Attesa quasi agli sgoccioli, si parte12.30. Il primo apripista è già sul percorso. 12.20 Sono usciti ...

