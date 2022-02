LIVE Sci alpino, Discesa Crans Montana in DIRETTA: il riscatto di Goggia! E’ terza, davanti a Suter e la Coppa si avvicina. Brignone sesta (Di domenica 27 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM DI GARMISCH ALLE 9.10 E 12.30 10.52: Era partita benissimo Nicol Delago che sulla curva più accentuata della prima parte perde la linea e salta la porta. Peccato, davvero 10.51: Questa la classifica quando sono scese le prime 20 atlete. Ora Nicol Delago: 1 NUFER Priska SUI 1:29.93 2 LEDECKA Ester CZE 1:30.04 +0.11 3 GOGGIA Sofia ITA 1:30.16 +0.23 4 Suter Corinne SUI 1:30.20 +0.27 5 MOWINCKEL Ragnhild NOR 1:30.24 +0.31 6 Brignone Federica ITA 1:30.26 +0.33 7 GISIN Michelle SUI 1:30.36 +0.43 8 HAEHLEN Joana SUI 1:30.39 +0.46 9 GAGNON Marie-Michele CAN 1:30.53 +0.60 10 PUCHNER Mirjam AUT 1:30.62 +0.69 10.48: Buona prestazione della svizzera Haehlen, tra le migliori nell’ultimo tratto: chiude con 46 centesimi di ritardo ... Leggi su oasport (Di domenica 27 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLO SLALOM DI GARMISCH ALLE 9.10 E 12.30 10.52: Era partita benissimo Nicol Delago che sulla curva più accentuata della prima parte perde la linea e salta la porta. Peccato, davvero 10.51: Questa la classifica quando sono scese le prime 20 atlete. Ora Nicol Delago: 1 NUFER Priska SUI 1:29.93 2 LEDECKA Ester CZE 1:30.04 +0.11 3 GOGGIA Sofia ITA 1:30.16 +0.23 4Corinne SUI 1:30.20 +0.27 5 MOWINCKEL Ragnhild NOR 1:30.24 +0.31 6Federica ITA 1:30.26 +0.33 7 GISIN Michelle SUI 1:30.36 +0.43 8 HAEHLEN Joana SUI 1:30.39 +0.46 9 GAGNON Marie-Michele CAN 1:30.53 +0.60 10 PUCHNER Mirjam AUT 1:30.62 +0.69 10.48: Buona prestazione della svizzera Haehlen, tra le migliori nell’ultimo tratto: chiude con 46 centesimi di ritardo ...

