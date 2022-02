LIVE Sci alpino, Discesa Crans Montana in DIRETTA: il riscatto di Goggia! E’ davanti a Suter e la Coppa si avvicina (Di domenica 27 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM DI GARMISCH ALLE 9.10 E 12.30 10.21: Perde ancora l’azzurra Curtoni nella parte conclusiva e si inserisce al sesto posto con 88 centesimi di ritardo. Nadia Delago dopo la sosta 10.20: All’intermedio Curtoni ha un ritardo di 59 centesimi 10.19: Accumula ulteriore ritardo la tedesca Weidle, comprensibilmente poco aggressiva dopo la caduta in prova: è nona a 1?80 da Nufer. Ora Curtoni 10.18: Weidle all’intermedio ha 97 centesimi di ritardo 10.16: Bella prova per la canadese Gagnon, già brava ieri: è quarta a 6 decimi da Nufer. Ora Weidle, che torna in gara dopo aver saltato ieri la Discesa 10.16: 47 centesimi di ritardo per Gagnon all’intermedio 10.14: E’ SECONDA SOFIA Goggia!!!! davanti a ... Leggi su oasport (Di domenica 27 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLO SLALOM DI GARMISCH ALLE 9.10 E 12.30 10.21: Perde ancora l’azzurra Curtoni nella parte conclusiva e si inserisce al sesto posto con 88 centesimi di ritardo. Nadia Delago dopo la sosta 10.20: All’intermedio Curtoni ha un ritardo di 59 centesimi 10.19: Accumula ulteriore ritardo la tedesca Weidle, comprensibilmente poco aggressiva dopo la caduta in prova: è nona a 1?80 da Nufer. Ora Curtoni 10.18: Weidle all’intermedio ha 97 centesimi di ritardo 10.16: Bella prova per la canadese Gagnon, già brava ieri: è quarta a 6 decimi da Nufer. Ora Weidle, che torna in gara dopo aver saltato ieri la10.16: 47 centesimi di ritardo per Gagnon all’intermedio 10.14: E’ SECONDA SOFIA!!!a ...

