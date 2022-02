LIVE – Padova-Milano 18-25, 20-25, 2-2: Superlega 2021/2022 volley in DIRETTA (Di domenica 27 febbraio 2022) La DIRETTA testuale di Kioene Padova-Allianz Milano, sfida valevole per la decima giornata di ritorno del campionato di Superlega 2021/2022 di volley maschile. Scontro di metà classifica tra la formazione veneta e gli uomini di coach Piazza. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di domenica 27 febbraio. Sportface.it vi terrà compagnia con una DIRETTA testuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione. COME VEDERE LA PARTITA IN TV CALENDARIO 23^ GIORNATA: DATE, ORARI E DIRETTA TV IL REGOLAMENTO DELLA Superlega 2021/2022 TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA AGGIORNA LA DIRETTA Padova – ... Leggi su sportface (Di domenica 27 febbraio 2022) Latestuale di Kioene-Allianz, sfida valevole per la decima giornata di ritorno del campionato didimaschile. Scontro di metà classifica tra la formazione veneta e gli uomini di coach Piazza. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di domenica 27 febbraio. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione. COME VEDERE LA PARTITA IN TV CALENDARIO 23^ GIORNATA: DATE, ORARI ETV IL REGOLAMENTO DELLATUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA AGGIORNA LA– ...

Advertising

VolleyballWaves : ?? LIVE MATCH #Superlega ?? 3’ SET Padova-Milano 5-6 Loeppky dice la sua in attacco, forse il migliore con Zimmerm… - VolleyballWaves : ?? LIVE MATCH #Superlega ?? 3’ SET Padova-Milano 4-6 Jaeschke in pipe mantiene avanti Milano #volleyball #PadovaMilano - VolleyballWaves : ?? LIVE MATCH #Superlega ?? 3’ SET Padova-Milano 4-5 Volpato in primo tempo non trova ostacoli #volleyball #PadovaMilano - VolleyballWaves : ?? LIVE MATCH #Superlega ?? 3’ SET Padova-Milano 3-4 dagli errori al servizio immagino abbiamo fatto tutti la paus… - VolleyballWaves : ?? LIVE MATCH #Superlega ?? 2’ SET Padova-Milano 20-25 è Chinenyeze che chiude il set e Milano va sullo 0??-2?? #volleyball #PadovaMilano -