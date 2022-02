LIVE Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2022 in DIRETTA: si susseguono i tentativi di scatti (Di domenica 27 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.35 Fra un paio di chilometri arriverà il Tiegemberg, 1400 metri al 4%. Intanto in sei si portano su Mas Bonet. 12.32 Prova a fare tutto da solo Luis Guillermo Mas Bonet (Movistar). 12.31 Già percorsi i primi 10 chilometri 12.27 Ci hanno provato in otto, ma il plotone li ha ripresi immediatamente. 12.25 Proseguono gli scatti dal gruppo per fare corsa di testa. 12.24 Il primo muro di giornata, il Tiegemberg, arriverà dopo quindici chilometri. 12.22 Per ora ancora nessun corridore è riuscito ad avvantaggiarsi. 12.19 È partita la Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2022! 12.18 Immagine dalla partenza di Kuurne sul profilo Twitter ufficiale della corsa: Start coming up … ... Leggi su oasport (Di domenica 27 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.35 Fra un paio di chilometri arriverà il Tiegemberg, 1400 metri al 4%. Intanto in sei si portano su Mas Bonet. 12.32 Prova a fare tutto da solo Luis Guillermo Mas Bonet (Movistar). 12.31 Già percorsi i primi 10 chilometri 12.27 Ci hanno provato in otto, ma il plotone li ha ripresi immediatamente. 12.25 Proseguono glidal gruppo per fare corsa di testa. 12.24 Il primo muro di giornata, il Tiegemberg, arriverà dopo quindici chilometri. 12.22 Per ora ancora nessun corridore è riuscito ad avvantaggiarsi. 12.19 È partita la! 12.18 Immagine dalla partenza disul profilo Twitter ufficiale della corsa: Start coming up … ...

