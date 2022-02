LIVE Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2022 in DIRETTA: la Lotto-Soudal fa l’andatura, battistrada a 2’30” (Di domenica 27 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.14 Il Boembeek prevede 1100 m al 4,8% di pendenza media. I corridori lo affronteranno tra 15 km. 13.11 La strada ora presenta una serie di saliscendi, in vista del prossimo muro, il Boembeek. 13.08 Concitazione in gruppo. Ne fa le spese il canadese Raphael Parisella della B&B Hotels Ktm, costretto ad abbandonare la gare per una brutta caduta. 13.06 I battistrada si trovano ora sulle pietre del Katteberg. 13.05 Il Katteberg sarà il primo muro a presentare anche il fondo in pavè. 13.03 Il gap ora si è stabilizzato sui 2’35”. La Lotto Soudal sempre in testa al gruppo a controllare andatura e distacco della fuga. 13.00 Percorsi i primi 30 km di giornata. La corsa è entrata definitivamente nel vivo, il Katteberg sarà il secondo dei 13 muri previsti sul ... Leggi su oasport (Di domenica 27 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.14 Il Boembeek prevede 1100 m al 4,8% di pendenza media. I corridori lo affronteranno tra 15 km. 13.11 La strada ora presenta una serie di saliscendi, in vista del prossimo muro, il Boembeek. 13.08 Concitazione in gruppo. Ne fa le spese il canadese Raphael Parisella della B&B Hotels Ktm, costretto ad abbandonare la gare per una brutta caduta. 13.06 Isi trovano ora sulle pietre del Katteberg. 13.05 Il Katteberg sarà il primo muro a presentare anche il fondo in pavè. 13.03 Il gap ora si è stabilizzato sui 2’35”. Lasempre in testa al gruppo a controllare andatura e distacco della fuga. 13.00 Percorsi i primi 30 km di giornata. La corsa è entrata definitivamente nel vivo, il Katteberg sarà il secondo dei 13 muri previsti sul ...

