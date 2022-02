LIVE Italia-Islanda basket, Qualificazioni Mondiali 2023 in DIRETTA: gli azzurri non possono più sbagliare (Di domenica 27 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I 12 di Sacchetti per oggi – Islanda-Italia Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del quarto match del girone H valido per le Qualificazioni ai Mondiali di Filippine, Indonesia e Giappone 2023 tra Italia e Islanda. Si gioca al PalaDozza, a tre giorni di distanza dalla partita di Hafnarfjordur. Si arriva a questo confronto con l’Islanda che ha saputo far proprio quello nella propria arena, dopo una contesa durata ben due tempi supplementari. Hlinason è stato il principale rebus difensivo, irrisolvibile per la squadra allenata da Meo Sacchetti, che ha provato a utilizzare senza successo l’arma opposta, quella ... Leggi su oasport (Di domenica 27 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI 12 di Sacchetti per oggi –Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alladel quarto match del girone H valido per leaidi Filippine, Indonesia e Giapponetra. Si gioca al PalaDozza, a tre giorni di distanza dalla partita di Hafnarfjordur. Si arriva a questo confronto con l’che ha saputo far proprio quello nella propria arena, dopo una contesa durata ben due tempi supplementari. Hlinason è stato il principale rebus difensivo, irrisolvibile per la squadra allenata da Meo Sacchetti, che ha provato a utilizzare senza successo l’arma opposta, quella ...

